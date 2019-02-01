المرور تؤجل غلق كوبري السيدة عائشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تأجيل غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا للدراسة، وذلك بعد تجربة غلقه جزئيا اليوم، الجمعة. ويأتى قرار الغلق لصيانة الكوبرى، وهو ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية، حيث تشمل الصيانة جميع الأعمال من وضع طبقة الرصف وصيانة الأسوار الحديدية.

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