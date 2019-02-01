شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يصطحب «المشاط » و دبلوماسيو 11 دولة في جولة أثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وعددا من السفراء والمستشارين الثقافيين لـ ١١ دولة أجنبية لدي جمهوريةً مصر العربية، من بينها دول إسبانيا ومالطا واليابان وليتوانيا والتشيك وأيرلندا وبولندا وصربيا وبيلاروسيا والصين، في جولة إلى بعض المواقع الأثرية بمحافظة المنيا.

تأتي الجولة تمهيداً للإعلان عن أول كشف آثري بمحافظة المنيا خلال العام 2019، حضر الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفي عابدين رئيس جامعة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا.

شملت الجولة زيارة منطقتي آثار تل العمارنة، وبني حسن، ومشروع متحف المنيا «الآتوني» على ضفاف نهر النيل.

بدأت الجولة بتفقد منطقة آثار تل العمارنة حيث زاروا مقبرة «مري رع الأول» الكاهن الأعظم للإله أتون ومقبرة بانحسي المشرف على مخازن الغلال والماشية الخاصة بالإله اتون.

وعقب ذلك زار الوفد منطقة آثار بني حسن التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى احدي القبائل العربية التي سكنت المنطقة، حيث زاروا مقبرتي خيتي ومقبرة خنوم حتب الثاني وتلا ذلك زيارة مشروع متحف المنيا، وهي المحطة الأخيرة للجولة حيث تفقد الوزيران والمحافظ آخر مستجدات الأعمال الجارية به تمهيداً لاستكماله وافتتاحه.

جدير بالذكر أن جميع الأعمال توقفت به منذ عام 2010.

واستأنفت أواخر عام 2016، وفي نوفمبر 2018 قام البرلمان الألماني بالموافقة على تقديم منحة بقيمة 10 مليون يورو لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة والرابعة للمشروع.

و أثناء الجولة حرص الوفد على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم ولعائلاتهم، كما انضم إليهم وفدا سياحيا من هولندا كان موجدا بمنطقة تل العمارنة أثناء الجولة وقاموا بالغناء لمصر معربين عن سعادتهم بزيارة آثار المنيا الفريدة.