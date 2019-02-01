شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار فتاة أسفل عجلات المترو في ساقية مكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم ٣٠٨ بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار، مما تسبب في بتر ذراعها ومصرعها على الفور. على الفور انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق وتم رفع الجثة وعمل محضر بالانتحار لعرضه على النيابة . وعادت حركة الخط الثانى «شبرا الخيمة- المنيب»، بتأخير ٧ دقائق في الحركة بسبب الحادث.

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