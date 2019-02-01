شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 6 آلاف قضية فى الأمن الاقتصادى وتنفذ 445 حكما فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، والتى تضم مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، من ضبط 6 ألاف قضية متنوعة وتنفيذ 445 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .