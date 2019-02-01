إرجاء غلق كوبرى السيدة عائشة للدراسة بعد تجربة غلقه جزئيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا للدراسة، وذلك بعد تجربة غلقه جزئيا اليوم، الجمعة. ويأتى قرار الغلق لصيانة الكوبرى، وهو ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية، حيث تشمل الصيانة جميع الأعمال من وضع طبقة الرصف وصيانة الأسوار الحديدية. وكانت محافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور بالقاهرة اعلنت عن إيجاد مسار بديل لكوبرى السيدة عائشة.

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