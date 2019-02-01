شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: انتحار فتاة بإلقاء نفسها أمام القطار بمحطة ساقية مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الهادي ، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم 308 بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى إتجاه شبرا الخيمة ، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار ، مما تسبب فى بتر ذراعها و مصرعها على الفور .

وأضاف عبد الهادى ،انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق وتم رفع الجثمان ، وتحرير محضر بالانتحار لعرضه على النيابة ، وعادت الحركة على الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير 7 دقائق ؟