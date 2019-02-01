شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كل الخيارات الخاصة بالتعامل مع الوضع فى فنزويلا على الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كل الخيارات فى التعامل مع الوضع فى فنزويلا على الطاولة، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

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