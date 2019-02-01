شكرا لقرائتكم خبر عن اللعب ع المكشوف.. شاهد غضب رواد تويتر بعد تهنئة أفيخاى أدرعى منتخب قطر المجنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سادت حالة من الغضب لرواد تويتر، عقب تهنئة أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، للمنتخب القطرى المجنس بعد فوزه بكأس آسيا، حيث وصفوا اللاعبين بجماعات الفلاشا وهم اليهود الذى هاجروا إلى إسرائيل.

ونشر أفيخاى أدرعى، صورة لمنتخب قطر المجنس، وعلق قائلاً: "مبروك لمنتخب قطر على الفوز التاريخى فى كأس آسيا، كل الاحترام كأس آسيا 2019.



إفيخاى ادرعى يهنىء المنتخب القطرى

لعل من أبرز المغردون، ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، والذى أعاد نشر التهنئة عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلاً:" مباركة من والى".



ضاحى خلفان

وعبر مغردون عرب، عن استيائهم من تهنئة أفيخاى أدرعى، للمنتخب القطرى المجنس، قال مغرد سعودى: "اللى ما يشترى يتفرج كل شىء على المكشوف الله يخيبك أنت وحكام قطر خونه دمرتوا البلدان العربية".













وهاجم صالح الصالح، أمير قطر تميم، قائلاً:" أكيد فلوس تميم وصلت"، و أضاف سليمان، قائلاً:"منتخب قطر مكنش بيلعب باسم قطر فقط ده كان بيلعب باسم قطر وإسرائيل الله يحرقكم بجاز انتم الأثنين، وغرد نواف ساخر :" أقل ما يقدمه إفيخاى لقطر بناء المستعمرات الاسرائيلية من خزينة قطر تجعل أفيخاى يعتز بهذا النصر علماً أن من جلب النصر هم الأجانب المجنسين (فلاشا قطر) شكراً ادرعى على الوفاء".