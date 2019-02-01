شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى وزير التربية والتعليم يروى أسرار حياته.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان طارق شوقى وزير التربية والتعليم يروى أسرار حياته، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، حوار طارق شوقى وزير التربية والتعليم يروى لـ«الخليج 365» أسرارا عن حياته بعيدا عن السياسة: عمرى ما أخدت كحكة وجبت 87% فى الثانوية واشتغلت فى شركة أسانسيرات بـ«50 جنيه» فى الشهر.. الدكتور محمد مجاهد نائبى للتعليم الفنى كان أستاذى فى الجامعة و«لما أشوفه لازم أقف احتراماً».





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ طارق شوقى وزير التربية والتعليم يروى لـ«الخليج 365» أسرارا عن حياته بعيدا عن السياسة: عمرى ما أخدت كحكة وجبت 87% فى الثانوية واشتغلت فى شركة أسانسيرات بـ«50 جنيه» فى الشهر.. الدكتور محمد مجاهد نائبى للتعليم الفنى كان أستاذى فى الجامعة و«لما أشوفه لازم أقف احتراماً»





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