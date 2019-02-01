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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بحرارة الجو يصل لـ3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى الإثنين المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء وهدوء بحركة الرياح.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع بداية من اليوم الجمعة ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من درجتين لـ 3 درجات حتى الإثنين المقبل لتتراوح درجة الحرارة العظمى بالقاهرة من 23 إلى 24 درجة، مؤكدا أنه لا تزال الأجواء شديدة البرودة ليلا مما يتطلب ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة والساعات المبكرة من النهار.
وطمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين أنه لا ظواهر جوية حتى الإثنين المقبل سوى الشبورة المائية ، قائلا:" الجو جميل حتى الإثنين المقبل".
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