شكرا لقرائتكم خبر عن "يضم أكثر من 50 عملا فنيا".. رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض تجاعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان معرض "تجاعيد" والذى أقيم بمتحف محمد على بالمنيل بالتعاون بين وزارة الآثار وكلية التربية الفنية جامعة حلون.

وأوضح نجم، فى بيان إعلامى اليوم، أن المعرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية التى تعبر عن موهبة حقيقية لدى الطلاب قدموها من خلال رؤية فنية معاصرة تعبر عن المراحل الزمنية التى يمر بها الإنسان خلال مراحل حياته من خلال إظهار تفاصيل الوجه التى تعبر عن السن حيث قدم طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلون اللوحات الفنية للتعبير عن هذه الظاهرة الإنسانية فى أروع أشكالها.

ويضم المعرض اكثر من 50 عملا فنيا ويعبر عن رؤية فنية لمراحل حياة الإنسان العمرية وتظهر بوجهه تفاصيل تنم عن كبر سنه، وقد استخدم فنانى المعرض هذه التجاعيد والتفاصيل لتقديم أعمال فنية رائعة تشعرنا بعظمة الخالق وإبداعاته ولتظهر لونا جديدا من الجمال الفني.

وتم استخدام أشغال الخشب والقشرة الخشبية لإظهار جمال الأعمال الفنية حيث كان الاهتمام فى أعمال المعرض مركزا على إظهار جماليات الظل والنور وتدريجات الأبيض والأسود لجعل العمل الفنى ينبض بالحياة حيث قدم طلاب كلية التربية الفنية مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التى تنم عن هذا المعنى تحت اسم تجاعيد.



رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض تجاعيد



معرض تجاعيد



رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض تجاعيد



معرض تجاعيد



معرض تجاعيد



معرض تجاعيد