أخبار مصر | غدًا.. عميد آثار الفيوم يوقع الجزء الثاني من موسوعة النقوش الآثارية على المسكوكات الإسلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. عميد آثار الفيوم يوقع الجزء الثاني من موسوعة النقوش الآثارية على المسكوكات الإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل غدًا السبت، الدكتور عاطف منصور محمد، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، بتوقيع كتابة الجديد "النقوش على نقود دولة إيلخانات المغول في العراق وإيران"، وهو الجزء الثاني من موسوعة النقوش الآثارية على المسكوكات الإسلامية.

وتقام الاحتفالية فى الساعة الثانية ظهرًا، بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بالتجمع الخامس، والكتاب صادر عن مكتبة زهراء الشرق.

ويواصل معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الخمسين، تحقيق النجاح والإقبال الجماهيرى الكبير، كما تشهد الصالات المختلفة إقبالا متزايدا من الجمهور.

وشهدت هذه الدورة أرقاما مميزة، فخلال أول أسبوع وصل الحضور إلى 1.6 مليون زائر، ومليون زائر للموقع الإلكترونى.