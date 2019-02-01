مصر | بسبب مرض نادر.. إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل نجله في مصر القديمة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل نجله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة داخل غرفة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة والده ويدعى "خ.ا"، 48 سنة، عامل، وتم بتقنين الإجراءات الأمنية القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد يأسه من علاج نجله المصاب بمرض نادر.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

بسبب 200 جنيه.. تشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه بالسيدة زينب

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة، بتشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه لخلافهما على 200 جنيه حصيلة مسروقاتهم، وكلفت الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة.

وكان تلقى قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا من مستشفى التأمين الصحي بدائرة القسم بسقوط المجني عليه "محسن.ا" عاطل أمام المستشفى قتيلا بسبب طعنة نافذة في قدمه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "زينهم. ج. م"، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وقرر أنه اختلف مع المجني عليه بسبب حصيلة مسروقاتهم بسبب هاتف محمول، بعد رفض أحدهم تقاضي مبلغ 200 جنيه نظير ترك الهاتف للآخر، فنشبت بينهم مشاجرة على إثرها طعن المتهم المجني عليه بمطواة في قدمه في منطقة مجرى العيون، حتى نزف المجني عليه وسقط قتيلا أمام مستشفى التأمين الصحي بالسيدة زينب وتحرر المحضر رقم 8119 لسنة 2018 إداري السيدة زينب وأخطرت النيابة التي أمرت بقرارها السابق.