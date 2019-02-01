شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: الرادار التقط 2224 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية و قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة و تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من خلال حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية، ضبط 5676 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2224 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 53 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.