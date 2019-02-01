شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبلغاريا تتفقان على تبادل الخبرات فى صناعة الدواجن والإنتاج الحيوانى والنباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات وللمعلومات فى مجالات صناعة الدواجن والإنتاج الحيوانى، بيم مصر ودولة بلغاريا، فضلا عن التحسين الوراثى للسلالات البلدية، وتربية الأغنام والماعز، تشخيص أمراض الحيوان والدواجن.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتى ضمن بروتوكول التعاون الاقتصادى مع الحكومة البلغارية، والذى تم توقيعه خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بصوفيا فى عدد من المجالات كالزراعة والكهرباء و الطاقة المتجددة و السياحة و التجارة و الصناعة و الطيران المدنى والصحة من خلال ممثلى الوزارات المختلفة برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث يشارك فى الاجتماعات ممثلا عن وزارة الزراعة، يرافقه الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح محمود أن بروتوكول التعاون يشمل أيضا إنتاج المحاصيل الحقلية و التقاوى و الفاكهة و الزراعة العضوية و مقاومة الامراض، كذلك التعاون فى مجال الابحاث العلمية بين مركز البحوث الزراعية والأكاديمية البلغارية، كذلك انسياب حركة التبادل التحارى للحاصلات الزراعية بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصرية لبلغاريا و خاصة الأسماك.