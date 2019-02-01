العثور على جثة شاب مذبوح بالسلام .. وكاميرات المراقبة تكشف المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ فاطمة عادل:

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب ملقاة، في أحد شوارع مدينة السلام التابعة لدائرة قسم أول السلام.

تلقى قسم شرطة السلام إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع مدينة السلام، بالفحص تبين أن الجثة بها جرح ذبحي بالرقبة و عدة طعنات متفرقة بالجسد.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يدعى "مسعود. م سائق "توك توك"، وأن زملاءه شاهدوه بصحبة شخصين طلبوا منه توصليهم لأحد الشوارع بالمنطقة، وبعدها اختفى.

بتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل العثور على الجثة تبين أن المجني عليه كان يقود "توك توك"، وبصحبته شابين حاولوا التعدي عليه ولدى مقاومته قاموا بذبحه، ولاذوا بالفرار.

فيما أكد مصدر أمني، أنه تم تحديد هوية المتهمين بعد رصدهم من قبل كاميرات المراقبة، وجار ضبطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.