جرعة زائدة من الأقراص المهدئة تودي بحياة فتاة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها جرعة زائدة من أقراص مهدئة داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر.
تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول حوراء توفيق 24 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها أقراص مهدئة، لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إسعافها.
وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة تمر بأزمة نفسية، تناولت على إثرها جرعة زائدة من الأقراص المهدئة، ما نتج عنه إصابتها بحالة إعياء شديدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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