خلال حملة أمنية.. ضبط 3 متهمين هاربين من 280 سنة سجن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، القبض على 3 عاطلين محكوم عليهم في 545 حكمًا قضائيًّا خلال حملة أمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "محمد.ع"، 32 سنة، تاجر أراضي، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا "مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضية سلاح بلغ إجمالي مدة العقوبة فيهما 8 سنوات سجن، وكذا مطلوب التنفيذ عليه في 176 حكمًا في قضايا "نصب، تبديد، استيلاء" بلغ إجمالي مدد العقوبات فيهم 156 سنة حبس وكفالات بلغت 154 ألف جنيه ومديونية بلغت مليون و500 ألف جنيه" وذلك بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

كما تم ضبط "دميانة.إ"، سمسارة عقارات، ومقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأمن الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليها في 194حكم حبس في قضايا أعمال بناء بدون ترخيص، بلغت مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس وكفالات قدرها 118 ألف جنيه وغرامات بلغت 314 ألف جنيه.

وضُبطت أيضاً "سوزان.إ"، بائعة بمحل ملابس، مقيمة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية "مطلوب التنفيذ عليها في 173 حكم حبس في قضايا أعمال بناء بدون ترخيص، بلغت مدة العقوبة فيها 57 سنة حبس وكفالات قدرها 92 ألف جنيه وغرامات قدرها 284 ألف جنيه".

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وجاري العرض على النيابة.