الأمن العام: سقوط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى قطاع الأم العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد العناصر الإجرامية في مجال ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية.
كان تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط "محمد.ى"، 46 سنة، بحار، وآخر بدائرة قسم شرطة الدخيلة "سبق اتهامه في عدد 10 قضايا "هجرة غير شرعية، سلاح ناري، ضرب، نصب" يُعد أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مجال ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية "مطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "استيلاء، نصب، ضرب".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.
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