"حصيلة معاملتهما 2 مليون جنيه".. الأموال العامة تضبط سيدة وابنها لاتجارهما في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على سيدة ونجلها بالمنيا، لقيامهما بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام "أشرف.س"، يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية، و"شقيقه محمد.س" حاصل على بكالوريوس تجارة، ووالدتهما "كاريمان.ك"، ربة منزل، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني والثالثة بموجب حوالات بنكية، ليقوموا بصرفها واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تم ضبط الثاني والثالثة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو 2 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.