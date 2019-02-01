أخبار مصر | جمعية خريجي هندسة عين شمس تكرم "محلب والعصار وضاحي" وعدد من الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية خريجي هندسة عين شمس تكرم "محلب والعصار وضاحي" وعدد من الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت جمعية خريجي هندسة عين شمس، احتفالية كبيرة، بمسرح النقابة العامة للمهندسين برمسيس، بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها.

وتضمنت الاحتفالية تكريم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، وعدد من الوزراء علي رأسهم المهندس إبراهيم محلب، وشريف إسماعيل رئيسا الوزراء السابقين، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، والمهندس محمد بركة رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهندسين السابق، ورئيس صندوق تكافل المهندسين الحالي وغيرهم من الرموز الهندسية التي أثرت مهنة الهندسة في مختلف المجالات.

أقيم الحفل بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين والدكتور أحمد زكي بدر رئيس الجمعية ووزير التنمية المحلية الأسبق والمهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة والمهندس خالد المهدي أمين عام جمعية خريجي هندسة عين شمس والذي أكد في كلمته أن الغرض من الاحتفالية هو الوفاء لهذه الكلية العريقة ولأساتذتها الأجلاء.

وأكد الدكتور أحمد زكي بدر أن تنظيم الاحتفالية يأتي كنوع من الوفاء لمن بذلوا جهدا كبيرا في خدمة الوطن من أبناء مهنة الهندسة، معرباً عن سعادته لإقامة الحفل في نقابة المهندسين؛ لأنها ‘‘البيت الكبير ‘‘ لكل مهندسي مصر وهي التي ترعاهم وتقدم لهم الخدمات وتحمي مصالحهم.

وأحيا الحفل الفنان الكبير مدحت صالح وقام بغناء عدد من أغانيه .

وكانت قامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة بتكريم 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان المقيمين معرض لمنتجاتهم بنادي النقابة بالزمالك، بحضور المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.

وأكد ابوسنة أن نساء مصر اثبتوا قواتهم ومثابراتهم في كل المحافل، لافتا أن مرض سرطان الثدي انتشر في مصر بشكل ملحوظ، مؤكداً أن هذا المرض احد أهم الحروب التي خاضتها سيدات مصر ولاقي اهتمام كبير من الدولة، مضيفا أن نقابة المهندسين تكرم في هذا الحفل سيدات محاربات بمعني الكلمة خاضوا حرب شرسة وانتصروا فيها.

من جانبه أكد المهندس ضياء الكيكي آمين نقابة القاهرة أن مقاتلات السرطان قاتلوا بعزائم الصابرات وقوة المؤمنات بالله مما ساعدهم في تخطي مراحل هذا المرض، مشددا علي أن هذا التكريم جاء إيمانا من القائمين عليه بحق من يتم تكريمهم وهذا الحق كفلته لهم الدولة نفسها.

وأوضحت المهندسة ياسمين الموجى منسق لجنة العلاقات العامة والتدريب أن النقابة تتخذ نفس المنعطف مع توجه الدولة لمكافحة جميع الأمراض المزمنة وتسعى كنقابة مهندسى مصر لزيادة التوعية بمخاطر الأمراض المزمنة نظرا لزيادة معدل انتشارها.