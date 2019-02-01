شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنًا بعد تغيبه 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح نزيه النجاري، السفير المصري في بيروت، الجمعة، بأن الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في لبنان أسفرت عن إعادة المواطن المصري رمضان حسن على، البالغ من العمر 60 عاماً، والذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بعد عمله لمدة عشرين عاماً في لبنان.

وأضاف «النجارى» أن السفارة المصرية كانت قد تدخلت لمساعدة المواطن المذكور في إعفائه من الغرامات المترتبة عليه نتيجة مخالفة نظام الإقامة لسنوات طويلة مراعاة لحالته الصحية، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودته.

واستقبل السفير نزيه النجاري، بمقر السفارة، المواطن، للاطمئنان على حالته قبل مغادرته عائداً إلى أرض الوطن.