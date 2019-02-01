شكرا لقرائتكم خبر عن «خطورة الشائعات».. ندوة بقصر ثقافة منيا القمح للتصدي للادعاءات الكاذبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم ثقافي، بقرية كفر شلشلمون التابعة للمركز، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي داخل المدينة والقرى التابعة لها، والذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان «زيادة الوعي لدى المواطنين للتصدي للادعاءات الكاذبة وبث الشائعات».

ونفذ قصر الثقافة ندوة موضوعها «خطورة الشائعات وأثرها على المجتمع»، بحضور كل من عصام نصرت، مدير قصر الثقافة، والدكتور حسن نصر، أستاذ المحاسبة وإدارة الأعمال وإعداد القاده، والدكتور خليل الطوخي، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، والدكتور محمد على، مدير التأمين الصحي.

وشهدت الندوة حضور مكثف من جمعيات المجتمع المدني بالقرية وخارجها، من بينهم جمعية شباب كفر شلشلمون، فضلا عن مشاركة الأهالي وعلى رأسهم عمدة القرية أحمد رشدي غيث، وشقيقته مي رشدي، سيدة الأعمال.

وعلى هامش الندوة، نفذ قصر الثقافة، ورشة فنية لعمل الملصقات الملونة باستخدام الورق الملون والفوم، تحت إشراف سالي نصر، رئيس قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة منيا القمح، بمشاركة العشرات من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ندوة قصر ثقافة بعنوان «خطورة الشائعات» في منيا القمح

ندوة قصر ثقافة بعنوان «خطورة الشائعات» في منيا القمح