شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتعامل مع 2434 مشردا وأطفالا بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ اجمالى الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الخميس 2434 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس مع 92 حالة مشرد و71 طفلا بلا مأوى، بإجمالي 163 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 81 حالة منها 43 حالات مشردين، و 38 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالى 20 حالة منهم 16 حالات مشردين و4 حالة أطفال بلا مأوى.

وتتنوع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 37 بطانية و 112 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم 01095368111أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.