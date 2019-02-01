شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "الصحة" والداخلية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت هيئة التأمين الصحى عقد تقديم الخدمات الطبية بين مع وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية، تقدم بموجبه الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحى داخل جميع مستشفيات الشرطة بالجمهورية. جاء التعاقد فى إطار النهوض والرقى بالمستوى الطبى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحي داخل جميع مستشفيات الشرطة، وتقديم جميع الخدمات الطبية المتاحة بمستشفيات الشرطة لصالح منتفعي التأمين الصحى.



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