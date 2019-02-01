شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: بدء غلق كوبرى السيدة عائشة 3 أيام تجريبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، أن المحافظة بدأت اليوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى غلق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بشكل تجريبى لبدء استخدام المحاور البديلة للكوبرى.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أن الغلق سيكون لـ 3 أيام بشكل تجريبى وفى حال نجاح المحاور البديلة للكوبرى فى استيعاب الكثافات المرورية سيتم الاستمرار فى صيانة الكوبرى، وهو ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية.

وأوضح عوض ، أن الغلق سيكون بشكل جزئى فى إحدى الحارات ويتم الاستمرار فى فتح الكبرى، مشيرا إلى أن الصيانة تشمل كافة الاعمال من وضع طبقة الرصف وصيانة الأسوار الحديدية.

كان حى الخليفة جنوب القاهرة، أعلن انه تم إيجاد مسار بديل لكوبرى السيدة عائشة، يمتد لمسافة 6 كيلو مترات يبدأ للقادمين من مجرى العيون، ويستمر فى شارع صلاح سالم ثم السطحى بجوار الكوبرى ثم يستكمل طريقه المعتاد ، لافتا الى أنه بالنسبة للقادم من الملك الصالح والجيزة، فسينعطف يمينًا فى شارع مصر القديمة ثم الخيالة، ثم المصانع، ثم البستان العمومى، ثم الكردى ثم الخلاء ومنه إلى طريق الأوتوستراد حتى الوصول لكوبرى الأباجية، بعدها يعود مرة أخرى إلى صلاح سالم.