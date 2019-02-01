شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: أسر مرتزقة تشاديين ومقتل 3 جنود خلال مواجهات جنوبى سبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، الجمعة، مقتل 3 جنود خلال المواجهات العنيفة مع فلول الإرهابي إبراهيم الجضران والإرهابيين الفارين من مدينة بنغازى في معركة عنيفة فى منطقة غدوة جنوب سبها.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة فى بيان صحفى لها، الجمعة، أسر مرتزقة تشاديين خلال المعارك الدائرة فى منطقة غدوة، موضحة أنها ألحقت خسائر كبيرة فى صفوف الإرهابيين.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الجمعة، بين قوات الجيش الليبى ومرتزقة تشاديين فى بلدة غدوة عقب العملية العسكرية التى أطلقها الجيش لتحرير المنطقة.

كان الجيش الليبى أعلن، الخميس، دخوله منطقة غدوة جنوب مدينة سبها، للبدء فى التمركز بها وتطهيرها من الإرهابيين، والانطلاق نحو الحدود الجنوبية للبلاد لتأمينها بشكل كامل.

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة لقيادة الجيش الليبي، فى بيان صحفى أن "طلائع الجيش الليبى تدخل منطقة غدوة لتطهيرها، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبى التى أطلقها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر".