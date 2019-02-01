"القبض على المتهمين بسرقة 173 ألف جنيه من أمين مخزن بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 173 ألف جنيه من أمين مخزن بالإكراه، إعادة المبلغ المسروق.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من "السعيد.ع"، أمين مخزن بشركة بسكويت، ومُقيم بدائرة القسم، بأنه حال توجهه إلى مخزن الشركة عمله بدائرة القسم، وبحوزته مبلغ مالي قدره "173 ألف جنيه" فوجئ بقيام مجهول بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بعصا فأصابه بجرح قطعي، واستولى منه على المبلغ المالي وفر هارباً.

تمكنت جهود فريق البحث الجنائي من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.د"، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس شهرين في قضية تبديد، "أشرف.ى"، مندوب مبيعات بذات الشركة ومُقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر المتهم الثاني أنه نظراً لعمله بذات الشركة عمل المجني عليه وعلمه بحيازته للمبلغ المالي فاستعان بالأول وقاما بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم الثاني عن المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.