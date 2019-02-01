أخبار مصر | السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنا مصريا بعد تغيبه 20 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة المصرية في بيروت تعيد مواطنا مصريا بعد تغيبه 20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نزيه النجاري السفير المصري في بيروت، بأن الجهود التي بذلتها السفارة المصرية في لبنان أسفرت عن إعادة المواطن المصري رمضان حسن علي، البالغ من العمر 60 عاما، والذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بعد عمله لمدة 20 عاماً في لبنان.

وأضاف السفير المصري أن السفارة كانت قد تدخلت لمساعدة المواطن المذكور في إعفائه من الغرامات المترتبة عليه نتيجة مخالفة نظام الإقامة لسنوات طويلة مراعاة لحالته الصحية، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودته، واستقبله السفير نزيه النجاري بمقر السفارة؛ للاطمئنان على حالته قبل مغادرته عائداً إلى أرض الوطن.

بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن دخول إقليم كردستان العراق

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه في ضوء متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المتواجدين في إقليم كردستان العراق بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة العراق في القاهرة قبل السفر أو التوجه إلى أية محافظة عراقية أخرى خارج إقليم كردستان. وتابع بيان صادر عن وزارة الخارجية: أن تأشيرة دخول الإقليم لا تمنح حاملها الحق في دخول باقي المحافظات، مما قد يعرض مخالف هذه التعليمات إلى المسائلة القانونية والترحيل خارج البلاد.