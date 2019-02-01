أخبار مصر | تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.