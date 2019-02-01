شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تفض اعتصام شركتين بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلالها مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض اعتصام العاملين بشركة «إكسبريس إنترناشيونال»، بالانتقال على الفور لمقرها والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالب العمال المتمثلة في زيادة الأجر، وصرف علاوة غلاء معيشة، وصرف الأرباح، حيث تم الاتفاق بين طرفي العمل والإنتاج زيادة رواتب العمال 50 جنيهاً.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة، فضلا عن تقريرا آخر يفيد أن المديرية تقوم حاليا بالتواصل والتفاوض مع إدارة شركة «استديو دريم لاند»، لصاحبها أحمد بهجت فتوح، حيث يطالب عمال الشركة بصرف أجورهم عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2018، ويناير 2019.

وقالت المديرية: إن «المسؤول المالي للشركة أفاد أنه سيتم صرف المستحقات المالية للعاملين بحد أقصى يوم الثلاثاء المقبل، وجاري المتابعة لصرف أجور العمال».

من ناحية أخرى، تلقى الوزير تقريرا آخر عن إضراب 200 عامل بالشركة العالمية للإنتاج والتصنيع الزراعي «فارما فريتس» للخضار بالشرقية، حيث يطالب العمال بزيادة العلاوة الدورية من 12% إلى 18 %.

وقامت مديرية القوى العاملة بالشرقية بالانتقال لمقر الشركة والتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال هذه المطالب، وجاري المتابعة مع إدارة الشركة والعمال.