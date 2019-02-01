شكرا لقرائتكم خبر عن عضو ببعثة الحفائر المشتركة: الكشف الأثري بالمنيا يشمل مومياوات محنطة وتوابيت حجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، السبت، في احتفالية كبرى تنظمها بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار بمنطقة تونا الجبل، بحضور وزراء التعليم العالي، والآثار، والسياحة، عن الكشف الأثري الكبير بجبانة تونا الجبل.

وكشف أحد أعضاء بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار، رفض ذكر اسمه، أن الكشف الأثري خارج بوابة منطقة تونا الجبل بحوالي 300 متر شرق المدق، وهو عبارة عن بئرين دفن عمق 8 أمتار بباطن الأرض، تنتهي بحجرات دفن «مقبرة» من طراز هندسي يختلف عن الاكتشافات السابقة لكونها تضم عدة أدوار للدفن لأشخاص غير معروفين ومعظمهم أطفال ونساء، كما عثر على أكفان ملونة وأخرى مدون عليها بعض الكتابات باللغة المصرية القديمة.

وأضاف أحد أعضاء البعثة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «الكشف الأثري يشمل عدد كبير من المومياوات المحنطة لرجال ونساء وأطفال، وتابوت خشبي به نقوش وكتابات ترجع للعصر البطلمي، وأواني فخارية ومسكات مهشمة وتابوت فخاري وتوابيت حجرية غير مدون عليها أي كتابات».

فريق الكشف الأثري مع رئيس الجامعة

كشف أثري جديد

من جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعه المنيا، إن عمليات المسح تمت خلال موسمها الثاني والذي استمر العمل فيه لمدة شهرين متتالين اعتبارًا من 25 من نوفمبر الماضي وإلى الآن على مساحة 300 فدان من خلال نخبة من المتخصصين في أعمال الترميم والحفائر، بينهم الدكتور جمال صفوت، مدير مركز البحوث الأثرية بالجامعة، والدكتور وجدي رمضان، من الآثار الإسلامية، والدكتور الطيب محمد، من كلية الفنون الجميلة.

وأكد «عبدالنبي» أن «هذا الإنجاز الذي سيتم الكشف عنه سيُضاف لإنجازات جامعة المنيا وإلى التراث الإنساني وحضارتنا العظيمة في تلك المنطقة الأثرية التي ستكون محط أنظار العالم قريباً».