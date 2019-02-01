شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلاندا تبحث عن «سارق أصغر بطريق» في معرض للانقراض العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، سرقة اثنين من أنواع البطاريق المعرضة للانقراض في العالم، ليعبر السكان عن صدمتهم من السرقة، ويطالبون السلطات بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وتحافظ نيوزيلاندا على البطاريق التى تمثل بالنسبة إليها أهمية سياحية كبيرة، فهي الدولة الأولي التي تبني أنفاق تحت الأرض تبدأ من أعشاش البطاريق، وتنتهي عند شاطئ المياه، وذلك لحمايتها من المرور في الطرق.

وبحسب صحيفة «The Guardian» البريطانية، فإن شخصين مجهولين قاما بالهجوم على جحر للبطاريق في محمية بمدينة نابيير، مستخدمين آلة خاصة لرفع الحجارة عن الجحر، وقاموا بتعليق ماسورة حول رقاب البطاريق لسحبها من الجحر، وأدت هذه العملية لموت أحد البطاريق بينما تمت سرقة اثنين آخرين، وهم أصغر البطاريق وأندرها في العالم.

وعلقت وزارة البيئة، قائلة: إن «العملية تهدف لسرقة هذه البطاريق، وعرضها في السوق السوداء من أجل بيعها».

يذكر أن هذه البطاريق تحظى بالحماية من قبل الدولة، حيث من الممكن التعرض لغرامة مالية تصل لـ 100 ألف دولار نيوزيلندي، بالإضافة للسجن لسنتين لمن يتعرض لها.

وتعتبر نيوزيلندا موطناً أصليا لنوع من البطاريق الصغيرة والزرقاء، أو ما تعرف باسم «Kororā»، وهذه البطاريق موجودة في قائمة الوزارة كحيوانات محمية، كونها معرضة للانقراض.