شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تفوز بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم «GNLC» التابعة لليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التهنئة لمحافظة أسوان بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم «GNLC» التابعة لليونسكو.

وتمنح هذه الجائزة للمدن الأعضاء بالشبكة عن أهم إنجازات المدينة في مجال التعليم، وبصفة خاصة المشروعات التي تقوم بها المدينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبصفة خاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية والخاص بالتعليم.

وأنه من المقرر أن يتم خلال شهر مارس المقبل البدء في إعداد ملفات ترشيح مدينتين جديدتين إلى الشبكة، حيث تسعى اللجنة إلى دعم كلا من محافظة الفيوم لإعداد ملف ترشيح مدينة الفيوم، كذلك محافظة البحر الأحمر لترشيح مدينتي حلايب وشلاتين.

وكانت انضمت مدينة أسوان للشبكة عام 2017 وتقدمت إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بطلب الترشح لنيل الجائزة عام 2018، حيث تم مراجعة واعتماد الملف ومن ثم رفعه إلى اليونسكو في الموعد المحدد، ووفقا لآليات الانضمام للشبكة يحق للمدينة العضو التقدم بملف الترشيح، ويتم قبول الطلبات التي تعتمد من اللجان الوطنية لليونسكو بعد مرور عام على عضويتها، هذا وقد سبق أن فازت بالجائزة مدينة الجيزة عام 2017.