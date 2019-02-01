شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مباشر قطر": وجوه قطرية معارضة اختفت فى ظروف غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن المعارض القطرى خالد الهيل ليس الوحيد بالوجوه القطرية المعارضة التى اختفت فى ظروف غامضة، فشهور مرت على اختفاء المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، وكل يوم تزداد الشبهات وتشير أصابع الاتهام نحو تميم بن حمد ونظامه وأجهزته الاستخباراتية بعد تأكيد منظمات حقوقية على تلقيهم أنباء عن إعدام المعارض القطرى خالد الهيل.



وقالت قناة "مباشر قطر": إنه بعد وقت من اختفائه فى السجون السرية بالدوحة أعادت إلى الذهان معارضين قطريين اختفوا عن الساحة السياسية فى ظروف غامضة، ومن بينهم على الدهنى المعارض السياسى القطرى والمستشار السابق للمخابرات القطرية.

ولفتت قناة "مباشر قطر"، إلى أن أمراء وأعضاء من الأسرة القطرية الحاكمة تم اعتقالهم فكان الاعتقال والاختفاء هو سياسة تنظيم الحمدين حيث تم اعتقال 36 شخصيًا من المقرين من الأب خليفة آل ثانى.



