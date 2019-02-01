شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء من الإسكندرية: مفاعل الضبعة يدخل الخدمة بحلول عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء فى محطة الضبعة النووية سيدخل الخدمة بحلول عام 2026 بطاقة 1200 ميجا وات، لافتًا إلى أن المفاعل هو أحد 4 مفاعلات فى المحطة بإجمالى إنتاج 4800 ميجاوات، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل بحلول عام 2028.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية برئاسة المهندس أيمن بدوى، عن الاستدامة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر، بحضور القنصل العام الفرنسى جانينا إيريرا والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال.

وأوضح شاكر، أن مصر تغلبت على ما كانت تواجهه من مشكلات الطاقة الكهربائية والتى كانت تعتمد على الغاز الطبيعى فقط، إلا أنه جرى تخطى تلك العقبة بتنوع المصادر ومنها الفحم باستخدام تكنولوجيا متطورة لعدم حدوث تلوث وتقليل انبعاث الغازات، فضلاً عن مخطط الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى الرياح والماء والطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء 6 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضى المخصصة لتوليد لطاقة المتجددة 7600 كيلومتر ويمكن لتلك المساحات إنتاج 90 ألف ميجاوات، وهو ما يعادل 8 أضعاف أعلى استهلاك وصلت له مصر من الطاقة خلال الصيف الماضى والذى قدر بنحو 230 ألف ميجاوات.

وأوضح أن استراتيجية مصر فى عام 2035 أن تصل القدرات المركبة فى شبكة الكهرباء إلى 42% وهى التى تعتمد على الطاقات المتجددة من الرياح والماء والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه من المخطط الوصول إلى 20% من قدرات المركبة خلال عام 2022.