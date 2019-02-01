شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحذر المديريات من تقديم استثناءات أو استفادة لمن يزعم صلته بالوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع القطاعات بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، بضرورة الالتزام الكامل بعدم تقديم أية استثناءات أو خدمات أو استفادة مادية أو معنوية لأى شخص أو جهة تزعم صلتها بوزير التعليم أو نوابه أو قيادات الوزارة.

وطالبت الوزارة، فى كتاب دورى بتاريخ 17 يناير، بالإبلاغ الفورى عن أى وقائع خاصة بهذا الشأن، وفى حاالة عدم الالتزام بمضمون الكتاب الدورى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهة المخالفة.