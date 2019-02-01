ننشر إجراءات "الزراعة" لمواجهة أنفلونزا الطيور فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الإجراءات الوقائى التى اتخذتها الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من أجل مواجهة مرض أنفلونزا الطيور، والتى يجرى تنفيذها حاليًا بالمحافظات. أعمال التقصى النشط: التقصى النشط: من خلال التقصى بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير وكذلك المواقع التى تقع بمسار الطيور المهاجرة لـ45 موقعًا. التقصى السلبى: من خلال فرق الكاهو (التوعية و المشاركة المجتمعية) والبلاغات الواردة للخط الساخن والواردة لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية التابعة لها وكذلك حالات الاشتباه البشرية. أعمال الاستجابة السريعة للبؤر التى يتم اكتشافها من خلال فرق الاستجابة السريعة (الإعدام، التنظيف والتطهير، التوعية والإرشاد حول البؤرة، التقصى بنطاق البؤرة، والتحصين لطيور التربية المنزلية بلقاح انفلونزا الطيور فى دائرة نصف قطرها 9 كيلو مترات من البؤرة بجرعتين مجاناً يفصل بينهما 21 : 28 يومًا). أعمال الأمن الحيوى من خلال: - المرور على المزارع لمتابعة تنفيذ اجراءات الأمن الحيوى والتوعية اللازمة لتنفيذ ذلك. - التوعية والإرشاد فى التربية المنزلية لإجراءات الأمن الحيوى بأماكن تربية الطيور وكيفية التربية الآمنة وكذلك طريقة الذبح الأمن. - تنفيذ ندوات ارشادية لأصحاب المزارع والمربين عن الأمن الحيوى والإجراءات الواجب تنفيذها. - إجراء معاينات الأمن الحيوى بلجنة مشتركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاستخراج تراخيص التشغيل لتلك المزارع. - إجراء معاينات للمزارع المقرر استخدامها كمحاجر بيطرية للطيور المستوردة. - الاستمرار فى متابعة برنامج المنشآت الخالية. التحصين بلقاح أنفلونزا الطيور على النحو التالى: التحصين بلقاح أنفلونزا الطيور على النحو التالى: - تحصين طيور التربية المنزلية بلقاح أنفلونزا الطيور فى دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة (بجرعتين مجاناً بينهما من 21 : 28 يومًا). - تحصين الحضانات بجميع المحافظات، حيث إنها المصدر للطيور التى تربى بالمنازل(بجرعتين مجاناً بينهما من 21 : 28 يومًا). - متابعة التحصين للطيور المستوردة بالمحاجر البيطرى تحت الإشراف الحكومى. العمل على تفعيل تنفيذ قانون 70 لسنة 2009 ( بشأن تنظيم وتداول الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ) ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2008 والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 للمستشار الدكتور النائب العام لنفس الشأن. تنشيط العمل بخطة خفض الحمل الفيروسى من خلال: -التنظيف والتطهير المنتظم لأسواق الطيور الحية. - متابعة الحالة الصحية للطيور بمحال بيع الطيور الحية وإجراء التنظيف والتطهير بها. التخلص الفورى والصحى والآمن من الطيور النافقة.

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