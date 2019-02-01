شكرا لقرائتكم خبر عن حى مصر الجديدة يطلق مسابقة لأفضل واجهة عقار طراز معمارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حى مصر الجديدة، مسابقة لأفضل واجهة عقار ذات طراز معمارى مميز، وذلك فى إطار مبادرة استعادة الواجة الحضارية لمصر الجديدة، التى تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية.

وأكد العميد أحمد محمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، أن شروط المسابقة أن يكون أعمال الارتقاء بواجهة العقار تحت إشراف جهاز التنسيق الحضارى، وألا تتعدى مدة الأعمال 3 أشهر، ومن الممكن أن يشارك أشخاص من خارج العقار فى الأعمال.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أنه يشرف على المبادرة نخبة من أساتذة التنسيق الحضارى والطراز المعمارى، وسيتم تخصيص جوائز قيمة للعقار الفائز، وعلى من يريد الاشتراك سحب استمارة المشاركة من مبنى الحى.