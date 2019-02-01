أخبار مصر | 'الصحفيين' تفتتح مقرًا جديدًا للشهر العقاري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تفتتح مقرًا جديدًا للشهر العقاري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق -نيابة عن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل- اليوم الخميس، مقرًا جديدًا للشهر العقاري النموذجي بمبنى النقابة.

وقال "سلامة" إن افتتاح مقر الشهر العقاري بالنقابة، يُعتبر إنجازًا مهمًا؛ لتوفير خدمة متميزة للزملاء الصحفيين داخل مبنى النقابة، ويُضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس الحالي خلال دورته.

و أضاف أن المقر الجديد للشهر العقاري تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ لتوفير خدمة متميزة من قِبل وزارة العدل للصحفيين؛ حيث سيتم تطبيق خدمة الشباك الواحد بالمقر الجديد.

بينما قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن المقر يُعد شكلًا جديدًا من أشكال التعاون بين النقابة ووزارة العدل، مُعربًا عن تمنيه أن يمتد لنواحِ أخرى.

وأضاف أن المكتب شهد تقديم أحدث ما تم تطويره من برامج، مؤكدًا أنه بدعم من وزارة العدل تم اختصار زمن الشهر العقاري لوقت قياسي، باستخدام أحدث الأجهزة التي وفرتها الوزارة.

وقام نقيب الصحفيين بجولة تفقدية بمعهد التدريب بالدور السابع برفقة مساعد وزير العدل.

وكان وافق وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، على افتتاح فرع شهر عقاري بمقر النقابة، سيتم افتتاحة غدًا.

وقال نقيب الصحفيين في تصريحات سابقة، إن مكتب الشهر العقاري بالنقابة، تم تجهيزه من بأحدث الأساليب التقنية ط، والتي تشمل أجهزة الحاسب الآلي والمسح الضوئي والطابعات والبصمة الإلكترونية، وهو أحدث نظام مُطبق بالشهر العقاري، وهو ما يخدم بشكل كبير مصالح الزملاء ويُيسر عليهم ما يقومون به بمصلحة الشهر العقاري.

وأضاف أن تكاليف المكتب الجديد بلغت أكثر من 400 ألف جنيه، مؤكدًا أن افتتاح مكتب للشهر العقاري بالنقابة يُعتبر ثمرة تعاون بين النقابة ووزارة العدل، مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ بهدف توفير خدمة مميزة للزملاء الصحفيين.