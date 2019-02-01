أخبار مصر | تدرج في المناصب وعمل باحثًا وخبيرًا.. ضياء رشوان من هيئة الاستعلامات لمنصب نقيب الصحفيين (بروفايل)

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ضياء رشوان هو كاتب صحفي وإعلامي وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ولد عام 1960 بقرية المحاميد بمركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، حصل على بكالريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، ثم حصل على ماجستير التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985.
ورث رشوان حب العمل السياسي من والده، فوالده هو الحاج يوسف رشوان، الذي كان نائبًا للبرلمان وعضوًا بالشورى بالتعيين عن الحزب الوطني، وكان أمينًا للحزب عن محافظة قنا لدورات عديدة.
تدرج "رشوان" في مناصبه العملية، وعمل باحثًا وخبيرًا استراتيجيًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1981، وكان باحثُا زائرًا بالعديد من المعاهد الأكاديمية في اليابان وفرنسا خلال التسعينات، وعين نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم مديرًا للمركز عام 2011، خلفًا للدكتور جمال عبد الجواد، وعمل بالمجال الإعلامي مع المذيع عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يذاع على فضائية اليوم على قمر "أوربت"، بعد الثورة مباشرة.
خاض ضياء رشوان غمار سباق انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب عام 2009، ضد نقيبها آنذاك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وفاز بها "مكرم" بالتجديد، ثم خاض انتخابات مجلس النواب عام 2010 على مقعد أرمنت بالأقصر، ولم ينجح فيها متهمًا الحزب الوطني بتزويرها، ورشح نفسه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين في مارس 2013، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب النقيب، بعد حصوله على 1280 صوتًا بنسبة 55%، مقابل 1015 صوتًا لمنافسه عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام.
وأعلن منذ قليل، "رشوان" رسميًا، نيته للترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب، والمُقرر لها أن تنعقد في 1 مارس المقبل.
ويواجه "رشوان" خلال الانتخابات، نقيب الصحفيين الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي أبدى نيته للترشح على مقعد النقيب لدورة ثانية، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن.
وتُجري نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الذي يشغله الآن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".
وبحسب قانون نقابة الصحفيين، تُجرى انتخابات التجديد النصفى كل عامين في أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات؛ للإعلان عن فتح باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.