أخبار مصر | التضامن تعلن بدء تنفيذ أداء الخدمة العامة لطلاب الجامعات (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تعلن بدء تنفيذ أداء الخدمة العامة لطلاب الجامعات (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف الدفعة 92 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من 3/3/2019، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2018، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2018.

وأوضحت والى أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأضافت الوزيرة إنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتباراً من 3/2/2019.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل النيابة العامة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة والتي تشمل التأمينات الاجتماعية وتنمية المجتمع وتكافل وكرامة و أطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ومبادرة 2 كفاية وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية بالإضافة إلى مجالات أخرى تحدد وفقاً للاحتياجات المحلية لكل محافظة.

هذا وتتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بكل اهتمام إجراءات استلام طفلي فيديو البحيرة اللذان تعرضا للحبس والتعذيب والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتابع والى إيداع الطفلين بدور الرعاية التابعة للوزارة بعد تسلمهما.

ووجهت والي بتوفير كافة الرعاية الصحية والنفسية وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهما، حيث تقرر إيداع الطفلة 17 سنة بدار ضعيفات العقول بمصر القديمة، وإيداع الطفل 13 عام دار التثقيف الفكرى بالجيزة.

وهذا ويشار إلى إنه قد تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 13 عام يعانى من إعاقة ذهنية.