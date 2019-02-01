شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، ونقيب الصحفيين الأسبق ، ترشحه الى منصب نقيب الصحفيين في الانتخابات القادمة. وقال ضياء رشوان ـ في بيان مساء اليوم ، مخاطبا الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ـ " يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا ، وطريقنا لتحقيق هذا هو الحرية والمهنية والمسئولية".

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