شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: رد السيسي على طرح ماكرون لملف حقوق الإنسان كان رائعًا وأسعد المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طرح نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ملف حقوق الإنسان في مصر كان رائعًا وأسعد المصريين.

وأضاف «فرج» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن الصورة التي تم التقاطها للرئيس الفرنسي في معبدأبوسمبل، بصحبة زوجته، ونُشرت بالصحف العالمية، أهم ترويج للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن فرنسا أهم حليف أوروبي لمصر.

وأوضح «فرج» أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، رفض قيام إسرائيل بضرب مفاعل إيران النووي، مشيرًا إلى أن أكبر المستفيدين من الانسحاب الأمريكي من سوريا، هي روسيا.