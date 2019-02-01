شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي تفتتح «لجنة العصب المتناثر بأسيوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، لجنة العصب المتناثر MS لمرضي التصلب المتناثر للجهاز العصبي واكتشاف الإعاقة الحركية والذهنية بفرع التأمين الصحي بمحافظة أسيوط بمستشفى مبرة أسيوط للتأمين الصحي.

وقالت الدكتور سهير، في بيان، الخميس، إن الوحدة تم إنشاؤها بإشراف خبراء المخ والأعصاب وتم تزويدها باخصائيين في العلاج النفسي والسلوكي والمعرفي.

وبحسب بيان، جاء هذا الافتتاح بعد توقيع بروتوكول تعاون في 15 نوفمبر الماضي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والجمعية المصرية للتصلب المتعدد ويمثلها الدكتور مجد فؤاد زكريا، لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي في مجال أمراض التصلب المتعدد.

واستمعت رئيس هيئة التأمين الصحي إلى آراء الحالات والمواطنين في مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وأوضحت رئيس هيئة التأمين الصحي أن هذه الزيارة الثانية لأسيوط منذ توليها منصبها، منذ يوليو الماضي، مشيرة إلى أن زياراتها المتكررة تهدف إلى دعم العاملين والمرضى بالصعيد،

وتفقدت رئيس الهيئة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بتطوير مستشفى مبرة أسيوط بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بعد 14 عامًا من توقفها عن العمل.

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بمكتبه الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال زيارتها للمحافظة والتي تستمر لمدة يومين.

وأكد المحافظ على الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة للتأمين الصحي في تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين، موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي ليتمكن المواطن من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات.

وقال نور الدين إن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم كل سبل الدعم لتطوير القطاع الصحي وخاصة منظومة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها وذلك من خلال متابعة المستشفيات والعيادات التابعة لها وحل المشكلات التي تواجه المرضى وتذليل المعوقات والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في خدمة أهل الصعيد.

من جانبها وجهت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي وجميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة فضلًا عن المساهمة الفعالة في المبادرات الصحية لخدمة مواطني أسيوط لافتة إلى التوسع في إنشاء عيادات للتأمين الصحي مشيرة إلى أن الصعيد ومستشفياته ومرضى الصعيد من أهم أولوياتها للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لهم، وذلك طبقا لتعليمات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وتوجيهات القيادة السياسية.