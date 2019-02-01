شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي الطفولة» يناقش إطلاق مبادرة وطنية لتمكين البنات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لإطلاق مبادرة لتمكين البنات في مصر، خاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

وبحسب بيان، الخميس، تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع الجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الفتيات.

وأشارت «العشماوي» إلى أنه على الرغم من حدوث بعض التحسن في وضع البنات الأطفال في مصر خلال السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام المجلس لتمكين البنات، حيث يسود التمييز والنموذج التقليدي للأسرة والذي يرسخ ثقافة العنف، وهناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين تؤثر على مستقبل البنات الأطفال، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بحقوقهن الواردة بالدستور.

ولفتت «العشماوي» إلى أن الفتاة هي أم المستقبل وهذه المبادرة تأتي لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، وإيمانا من المجلس بقيمة البنات الأطفال وأهمية تمكينهم بشتى الطرق مشيرة إلى أن الفتيات يتعرضن لأنواع عديدة من الإساءات بداية من العنف والتمييز وصولا إلى الاعتداء الجنسي والمتاجرة بهن، وختان الفتيات، والتسرب من التعليم، وتزويجهن في سن الطفولة.

وأكدت «العشماوي» على أن مشاركة الذكور في هذه المبادرة هام جدا، من خلال تربية الذكور على احترام الفتاة ودعم ثقافة نبذ التمييز، والعنف المنزلي، مشيرة إلى أن «المبادرة» ستساعد البنات وتمكنهم لاتخاذ قراراتهن، وإدارة حياتهن بثقة من خلال تنمية مهارات عديدة، من خلال بناء الثقة في النفس، وتوسيع نطاق الخيارات، وزيادة فرص الحصول على الموارد وإدارتها.

يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، ألقت كلمة مصر في المؤتمر الدولي للتخلي عن ختان الإناث «إعلان وغادوجو» ببوركينا فاسو، أكتوبر الماضي.