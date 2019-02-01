شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف حقيقة فصل عمال الوزارة في عام 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حقيقة فصل عمال الوزارة في عام 2015.

وقال «طايع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، إن الوزارة أقامت مسابقة تعيين تتطلب 4 آلاف عامل وأعلنا احتياجنا للعمال، ولكننا فوجئنا بوجود عمال بالوزارة وخلال عام 2013 تم ضم عمال جدد للمساجد في كشوفات التعيينات، وعرضنا على غير المعينين بتقنين أوضاعهم لإتمام تعيينهم وتقدم 1500 شخص وتم تعيينهم واستلموا أعمالهم، فيما رفض الآخرين تقنين أوضاعهم.

ووعد «طايع» العمال الذين لم يقننوا وضعهم سابقاً بفرصة عمل جديدة مع إتمام مسابقة جديدة، مضيفا: «الفرص متاحة للعمال والمساجد محتاجة بالتأكيد عمال».

وأشار إلى أن التعيين عن طريق ضم مدة العمل أغلق لأنه باب من أبواب الفساد والوزير يعمل على تجفيف كل طرق الفساد.

وتابع: «اللي عايز يشتغل في المسجد يشتغل لكسب الثواب من الله، إنما أملا في التعيين انتهى هذا الكلام، والتعيينات الآن تحدث وفق ضوابط، ولن نقبل في وظيفة العامل أبودبلوم لأنه مينفعش يزاحم العامل في وظيفته».