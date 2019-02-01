شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: منظمة «هيومن رايتس» تعمل لصالح قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن التطاول على الجيش والشرطة ورئيس مصر «جريمة، وكرامتهم من كرامتنا».

وقال «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الخميس، إن منظمة هيومن رايتس ووتش تعمل لصالح قطر، وتوجه سهامها نحو مصر، «هل حقوق الإنسان في العالم مظبوطة ولكن عندنا لا؟».

ووصف «مجاهد» الحقوقيين الذين يعملون ضد الدولة المصرية لصالح الخارج، بـ«أسوأ من أهل قريش».