شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة»: بدء التصفيات النهائية لـ«مسابقة إبداع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق التصفيات النهائية للموسم السابع من «مسابقة إبداع» لطلاب الجامعات والمعاهد فى المجالات الأدبية والعلمية، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويشارك فى الموسم السابع من المسابقة طلاب وطالبات من نحو 145 جامعة حكومية ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، وتضم فعالياتها 23 مجالًا تنافسيًا فى مجالات الفنون الشعبية والتشكيلية، والعروض المسرحية والموسيقى، والغناء، والابتكارات العلمية، والطالب والطالبة المثالية، والشعر والإنشاد الدينى، والسيناريو والحوار، والأفلام القصيرة، والمراسل التليفزيونى والإذاعى، والدورى الثقافى، والرواية والقصة القصيرة، والتأليف المسرحى.

وتجرى حاليًا التصفيات النهائية للمجالات الأدبية والفنية على مسرح الوزارة، بمشاركة لجان التحكيم المكوّنة من مجموعة من الأدباء والشعراء والفنانين فى مختلف مجالات التسابق.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب- خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى حضره لإعلان انطلاق النسخة الثانية من دورى مراكز الشباب للصم بمحافظات الجمهورية، بمشاركة نحو 10 آلاف مشارك- أهمية مسابقة إبداع لطلاب الجامعات فى الكشف عن المواهب الشابة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية والأدبية، مشيدًا بمستوى المشاركين فى فعاليات الموسم السابع من المسابقة والتى تؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب الشابة المبدعة.

وأضاف أن الوزارة تتوجّ بشكل فعلى إلى دعم الشباب الموهوبين من خلال حزمة من البرامج والأنشطة المختلفة، منها مسابقة «إبداع» لطلاب الجامعات، ومسابقة «إبداع».

وفى سياق آخر، وجه بتغيير اسم مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالوزارة إلى اسم «مكتب ذوى القدرات والهمم»، تأكيدًا على الإبداعات والقدرات المبهرة التى يتميز بها ذوو الإعاقة وقدرتهم على تحقيق الإنجازات والتميز.