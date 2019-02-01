شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «خليها تصدي»: التوقيت الحالي تربة خصبة حتى تحقق الحملة أهدافها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد راضي، مؤسس حملة «خليها تصدي»، إنه أسس حملة «خليها تصدي» منذ سبتمبر 2015، موضحًا أن الفرق بين حملة «خليها تصدي» في 2015 في 2019 هو التوقيت فقط.
وأوضح «راضي»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن الحملة توقفت وقت تعويم الجنيه حتى تدعم الدولة لكي تقف على قدميها أولًا.
وتابع: «نتلقى الكثير من الرسائل المتضامنة مع الحملة»، لافتًا إلى أن الحملة موجهة لوكلاء السيارات، مشيرًا إلى أن الحملة تحتاج إلى وقت كافي لتحقيق أهدافها، وأن هذا الوقت مناسب وتربة خصبة لتحقق الحملة أهدافها.
وشدد مؤسس الحملة، على أنه يجب أن يكون هناك رقيبًا لمنع الاحتكار وزيادة المنافسة، وفتح الأبواب أمام السيارات المستعملة.
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